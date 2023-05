Calcio: Totti, ‘grazie a Mou se giochiamo finale, lui ha grande esperienza’

Maggio 29, 2023

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Grazie a Mourinho abbiamo la fantastica opportunità di giocare la seconda finale europea consecutiva. È un allenatore che ha tantissima esperienza in questo tipo di partite, quindi affronterà la sfida nel miglior modo possibile per vincere”. Lo dice la leggenda della Roma Francesco Totti sul sito della Uefa. “Con un allenatore così, che ha una forte personalità come lui, tutto è più facile -prosegue l’ex capitano- questi tipi di allenatori sono abituati a vincere, quindi possono trasmettere questa mentalità vincente alla squadra e penso che sia quello che sta facendo. Ci parlo abbastanza spesso. Ho giocato contro squadre allenate da lui, ma mi sarebbe piaciuto averlo come allenatore. Purtroppo ha avuto altre opportunità e ha scelto altri club”, conclude.