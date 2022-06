Calcio: Totti, ‘io con Zaniolo saprei cosa fare’

Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Zaniolo? Già tempo fa parlai con Nicolò, gli diedi qualche consiglio. Però non so se l’abbia recepito o meno… L’ultimo pensiero spetta sempre a lui, dovesse rimanere alla Roma capirebbe l’importanza di questa maglia e onorerebbe i tifosi. Hanno fatto qualcosa di diverso, quest’anno, metterei per prima cosa il rispetto nei confronti dei tifosi. La scelta migliore starà a lui”.Lo ha detto l’ex capitano della Roma Francesco Totti a Sky Sport a Nettuno per inaugurare il centro sportivo di Bruno Conti con un torneo di padel. “Cosa gli ho consigliato? Meglio non dirlo…La mia scelta? Sì, che poi magari può essere sbagliata. Parlando con gli addetti ai lavori abbiamo sondato il terreno sotto tutti i punti di vista. Anche per altre destinazioni? Deciderà lui se ha voglia di rimanere, dipende da lui e dalla società se vuole venderlo o tenerlo. Io saprei cosa fare con Zaniolo. Se lo farei rimanere? Chissà”, aggiunge sorridendo Totti.