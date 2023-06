Calcio: Totti, ‘Lautaro grande campione, spero che l’Inter vinca’

Giugno 10, 2023

Istanbul, 10 giu. – (Adnkronos) – “La notte magica la gioca l’Inter, spero che almeno un’italiana su tre riesca a vincere un trofeo. Penso che i nerazzurri possano fare una bella figura. Non so come si batte il City, è difficile perché sono una delle squadre più forti del mondo. L’Inter dovrà ripartire al momento giusto e sfruttare gli spazi”. Così l’ex capitano della Roma Francesco Totti, ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dall’inizio della finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Lautaro Martinez? “Stiamo parlando di un grandissimo campione a livello internazionale, ha fatto una grande stagione, spero possa vincere stasera. Giocatori chiave che toglieresti all’Inter e al City? Barella all’Inter e De Bruyne al Manchester City. Sarei banale se dicessi Haaland e Lautaro”, conclude Totti.