Calcio: Totti, ‘Mou resta alla Roma? Non so, prima ero più fiducioso’

Maggio 24, 2023

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Che succede tra la Roma e Mourinho? E’ l’allenatore della Roma e può dire quello che vuole, se ha fatto questa battuta sul mercato è la verità. Avendo fatto un mercato così ‘sintetico’ riuscire ad arrivare in Champions League sarebbe un traguardo incredibile. Mou resta alla Roma? Non lo so. Prima ero più fiducioso, adesso un po’ meno. Se ci ho parlato? Si, ma non di questa cosa”. Lo ha dteto l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, a margine della Padel Cup, evento organizzato dalla Lega Serie A in occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa stasera allo stadio Olimpico di Roma. I giocatori che vi hanno preso parte fanno parte del team degli Ambassador della Lega di A. “Dybala? E’ un top player, un giocatore che fa la differenza ovunque è andato. Speriamo che possa recuperare in tutti i modi per l’ultima partita. Faranno del tutto per averlo a disposizione e lui avrà tanta voglia di giocare. Come si batte il Siviglia? Non ci ho mai giocato contro, non so, ma è una squadra che è arrivata spesso in finale di Europa League, sa come gestire questa partita. Il mio futuro? Il padel”, ha aggiunto Totti.