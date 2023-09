Calcio: Totti, ‘Mourinho mi vuole alla Roma? Penso di sì, aspettiamo e vediamo’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. – (Adnkronos) – Mourinho ti vuole alla Roma? “Penso di sì, così ha detto no? O avete scritto una str*****a”. Così Francesco Totti a margine della seconda edizione degli Italian Padel Awards al Foro Italico. Pronto ad accettare l’invito di Mourinho? “Ha detto una cosa, aspettiamo e vediamo”, aggiunge l’ex capitano giallorosso. Totti commenta poi le due partite della Nazionale di Spalletti “Alti e bassi. Prima partita così e così, seconda abbastanza bene” e parla di Frattesi. “Lui all’Inter un rimpianto per la Roma? Ma era qui vent’anni fa, come fa ad essere un rimpianto. E’ un buon giocatore e sono contento per lui”, sottolinea la bandiera giallorossa che chiude sulla coppia Lukaku-Dybala: “Ancora non l’abbiamo vista giocare, ma ci aspettiamo grandi cose. Obiettivi? La Roma deve lottare per la Champions. L’inizio di stagione non è stato buono, ma il campionato è ancora lungo”.