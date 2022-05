Maggio 20, 2022

Roma, 20 mag. – (Adnkronos) – “A chi non piacerebbe essere alla Roma, conosciamo le problematiche che ci sono state ma la proprietà nuova ha altre idee rispetto a quella passata. I matrimoni si fanno sempre in due però, la cosa importante però è che la Roma vada bene”. Così la bandiera della Roma, Francesco Totti, ai microfoni di Sky Sport, in merito alla possibilità di un suo ritorno nella società giallorossa.