Calcio: tributo dal Boca Juniors a Riquelme, c’è anche Messi alla festa alla ‘Bombonera’

Giugno 26, 2023

Buenos Aires, 26 giu. -(Adnkronos) – A quasi nove anni dall’addio al calcio giocato, Juan Roman Riquelme ha disputato l’ultima partita in una serata show alla ‘Bombonera’ di Buenos Aires, lo stadio Alberto José Armando nel quartiere La Boca. Oggi vicepresidente del Boca Juniors, ‘El Mudo’ ha guidato in campo gli ‘Xeneizes’ contro una selezione dell’Argentina capitanata da Lionel Messi. Presenti campioni e vecchie conoscenze del campionato italiano come Esteban Cambiasso, Angel Di Maria, Leandro Paredes e Rodrigo Palacio in un evento memorabile.