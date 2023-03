Calcio: Tronchetti Provera, ‘Inter forte, su Inzaghi pressione eccessiva’

Marzo 6, 2023

Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – “Inzaghi penso abbia dato un buon calcio all’Inter. Le critiche nascono dall’amarezza dell’anno scorso quando la squadra con due partite si è giocata un campionato in cui poteva facilmente arrivare al traguardo. Adesso è tutto più difficile perché le distanze che si sono create con il Napoli tolgono motivazioni ai calciatori. L’Inter ha una squadra forte, Inzaghi si trova sotto pressione ogni domenica. Ieri è andata bene, spero venga lasciato un po’ in pace per poter affrontare il Porto e la Coppa Italia (semifinale con la Juve, ndr) più serenamente. Di certo c’è un eccesso di pressione”. Così l’ad e vicepresidente di Pirelli Marco Tronchetti Provera, grande tifoso dell’Inter, ai microfoni di ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. “E’ evidente che ci sia qualcosa da mettere a posto perché la squadra è forte. Ha il centrocampo migliore del campionato, giocatori sia in attacco che in difesa di grandissima qualità, ma questa è la follia dell’Inter”, aggiunge Tronchetti Provera.