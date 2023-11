Calcio: Turchia, Calhanoglu lascia il ritiro della nazionale

Novembre 16, 2023

Istanbul, 16 nov. – (Adnkronos) – Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu lascia il ritiro della Turchia. Lo ha annunciato la Federcalcio turca in una nota. Il 29enne nerazzurro oggi non si è allenato con il gruppo del ct Montella a causa dell’infezione alle vie respiratorie che lo ha colpito nelle scorse ore e, visto che la moglie di Calhanoglu sta per partorire è stato lasciato libero di tornare a Milano.