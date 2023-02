Calcio: Turchia, Filippo Farioli si dimette da allenatore dell’Alyanaspor

Febbraio 27, 2023

Istanbul, 27 feb. – (Adnkronos) – La sconfitta in amichevole contro il Galatasaray è stata l’ultima panchina per Filippo Farioli che ha presentato le dimissioni alla dirigenza dell’Alyanaspor, club turco portato alle soglie della qualificazione in Europa nella scorsa stagione.

Anche in questa stagione la squadra mantiene una posizione di classifica medio-alta e le prestazioni non sono mancate quasi mai. Il 4-2 subito a una settimana dal ritorno del campionato, fermo dal 6 febbraio dopo il devastante terremoto, con gol finale di Zaniolo sono l’ultimo dei motivi dell’addio.

Era da un po’ di tempo che Farioli stava riflettendo vista la situazione complicata a livello tecnico con la cessione di alcuni pezzi pregiati nelle ultime sessioni di mercato, e gestionale. Adesso sta definendo una separazione consensuale grazie anche agli ottimi rapporti con la società dopo il quinto posto ottenuto l’anno scorso con il record di punti del club.