Calcio: Turchia, Montella è il nuovo ct, contratto triennale

Settembre 21, 2023

Istanbul, 21 set. (Adnkronos) – Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio della Turchia. “Benvenuto Vincenzo Montella”, è l’annuncio su twitter della Federcalcio turca. Con l’allenatore italiano è stato firmato un contratto triennale. Il tecnico 49enne, che ha lavorato per l’Adana Demirspor nelle ultime due stagioni, ha allenato in precedenza club come Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Siviglia. Dopo la separazione da Stefan Kuntz, la Federcalcio turca ha quindi scelto il nuovo allenatore della Nazionale.