Agosto 25, 2022

Enschede, 25 ago. – (Adnkronos) – La Fiorentina si qualifica ai gironi di Conference League. Dopo il successo in casa di una settimana per 2-1 ai viola basta un pareggio per 0-0 contro gli olandesi del Twente allo stadio di Enschede nel match di ritorno del playoff. La Fiorentina chiude il match in dieci uomini per l’espulsione di Igor al 93′ per doppia ammonizione.