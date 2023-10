Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – La Uefa ha confermato che questa sera “sarà osservato un momento di silenzio in tutte le partite di qualificazione a Uefa Euro 2024 in ricordo delle due vittime dell’attacco terroristico di ieri a Bruxelles in vista delle qualificazioni europee tra Belgio e Svezia”.