Marzo 30, 2023

Nyon, 30 mar. – (Adnkronos) – L’Eintracht Francoforte giocherà la prossima gara casalinga in Europa con la curva chiusa, oltre ad una multa di 50.000 euro. Lo ha deciso la Uefa perché i propri tifosi nel match d’andata di Champions League contro il Napoli hanno acceso dei fumogeni in curva. Il club tedesco è stato sanzionato di altri 20.000 euro per il blocco dei passaggi pubblici.