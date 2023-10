Calcio: ultime lezioni in presenza al corso per ‘Dirigente addetto agli arbitri’

Ottobre 10, 2023

Lissone, 10 ott. – (Adnkronos) – Ultimi due giorni di lezioni in presenza per gli allievi del corso per ‘Dirigente addetto agli arbitri’, che da oggi e fino a domani saranno al Centro VAR di Lissone per continuare il loro iter formativo dopo le prime docenze seguite nelle aule di Coverciano.

Tra le personalità intervenute che hanno riempito – e riempiranno – il programma didattico fino a domani, anche il presidente dell’AIA, Carlo Pacifici; l’amministratore delegato Sport dell’Inter, Giuseppe Marotta; il responsabile CAN, Gianluca Rocchi; il responsabile CAN C, Maurizio Ciampi; il componente della CAN, Andrea Gervasoni; il dirigente addetto agli arbitri dell’Inter, Giorgio Schenone, e l’head of Competitions della Lega Serie A, Andrea Butti, intervenuto da remoto per un saluto. Si tratta del terzo corso per ‘Dirigente addetto agli arbitri’ da quando è stata istituito questo programma didattico nell’aprile 2022 e il primo aperto alle società di Serie C; in totale gli allievi sono chiamati a seguire 56 ore di lezione, di cui 16 da svolgersi con la modalità della didattica a distanza.

Di seguito, l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire le lezioni: Alessandro Augier, Andrea Barbiani, Nicola Benedetti, Renato Buda, Fabio Crescioli, Alfonso D’Apice, Caterina De Canio, Francesco Deluca, Cristiano Di Camillo, Bernardo Di Capua, David Djordjevic, Vincenzo Ercolano, Roberto Felicori, Valentino Fiorito, Paola Gamba, Gianni Iannilli, Cristina Lambiase Savage, Roberto Loiudice, Manuele Mazzoncini, Remo Morini, Antonio Nania, Giovanni Leonardo Nicoletti, Carmelo Noto, Simone Pagnini, Giovanni Panetta, Giuseppe Panico, Gianluca Paoloni, Iacopo Pasciuti, Fabrizio Pasqua, Fabrizio Posado, Luca Pirini, Marco Ravasi, Amir Salama, Alessandro Salvoro, Pasquale Sergio, Leonardo Terreni, Vito Todaro, Massimiliano Velotto e Omar Younes.