Calcio: un murale colora il centro tecnico di Coverciano, è l’opera dello street artist Maupal

Novembre 13, 2023

Firenze, 13 nov. – (Adnkronos) – Il rapporto tra arte e calcio ha accompagnato l’evoluzione di Coverciano fin da quando il Centro Tecnico Federale è stato inaugurato nel 1958. Dal fregio di uno dei padri dell’astrattismo classico fiorentino, Gualtiero Nativi – che adornava in origine il bar e che oggi si ritrova nel corridoio che conduce all’aula magna – e fino alle installazioni di Michelangelo Pistoletto, che dallo scorso giugno arricchiscono tutto il CTF, un’altra opera enfatizza da oggi, ancora di più, il binomio calcio-arte colorando Coverciano: si tratta di un murale realizzato dallo street artist Maupal, concluso proprio stamattina e realizzato all’entrata dello spogliatoio degli Azzurri. L’opera rappresenta i giocatori della Nazionale, uniti e fieri, al momento dell’inno.

“C’è un momento magico – ha sottolineato Maupal – in cui tutta l’Italia si unisce: è nel momento topico dell’inno, prima di ogni partita, cantato dagli Azzurri in cui esprimono la condivisione, la forza e la passione. Poterlo dipingere nel centro sportivo di Coverciano, stando fianco a fianco con gli atleti, lo staff e l’allenatore è un’emozione indescrivibile, è stimolante… è un vero onore per me”. Il motivo del murale è stato scelto tramite un sondaggio sulla piattaforma socios.com dai token holders, dovendo votare tra due bozzetti dello stesso artista. Maupal – alla nascita Mauro Pallotta, classe 1972 – è stato inserito dal tabloid newyorkese ‘Artnet’ al ventunesimo posto degli street artist più influenti al mondo.