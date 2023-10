Ottobre 28, 2023

Barcellona, 28 ott. – (Adnkronos) – Il Real Madrid batte 2-1 in trasferta il Barcellona nel ‘Clasico’ del calcio spagnolo e aggancia il Girona in vetta alla Liga dopo 11 giornate, con 28 punti, 4 in più proprio dei blaugrana. La squadra di casa passa in vantaggio grazie al gol di Gundogan al 6′ ma nella ripresa sale in cattedra Bellingham che decide il match con una doppietta al 68′ e al 92′.