Calcio: una doppietta di Nzola salva lo Spezia, a Udine finisce 2-2

Febbraio 26, 2023

Udine, 26 feb. – (Adnkronos) – Comincia con un prezioso pareggio in trasferta l’avventura di mister Semplici sulla panchina dello Spezia. I liguri pareggiano 2-2 alla Dacia Arena grazie ad una doppietta di Nzola che apre e chiude le marcature al 6′ e al 72′; nel mezzo le reti dei friulani con Beto al 22′ e Pereyra al 55′. Un punto ma che non soddisfa nessuna delle due squadre: i liguri, a secco di vittorie dal 15 gennaio, restano sempre invischiati nella lotta per non retrocedere, con soli tre punti di vantaggio sul Verona, impegnato domani con la Fiorentina. Prosegue il momento negativo anche per i bianconeri, che agganciano al nono posto il Torino con 31 punti, ma hanno vinto solo una delle ultime 16 partite.

Le due squadre danno vita ad un match giocato a viso aperto, con i padroni di casa subito protagonisti con Pereyra dopo pochi secondi dall’avvio. Al 6’, però, è lo Spezia a passare in vantaggio grazie ad Nzola che sfrutta perfettamente l’errore della retroguardia friulana, depositando il pallone in fondo al sacco dopo aver saltato Perez prima e Silvestri poi. La reazione friulana arriva grazie al solito Beto, abile a sfuggire alla difesa spezzina sul filo del fuorigioco – controllato anche in sala Var – e ad a mettere a referto il pareggio, dopo aver dribblato secco Dragowski al 22′.

Il secondo tempo si apre con il solito Pereyra che porta i padroni di casa in vantaggio, dopo un’ottima manovra offensiva, orchestrata da Lovric. È di nuovo Nzola – al suo 11° gol in campionato, record personale – a portare il match in parità. Incredibile contropiede concesso dai padroni di casa e punito ancora dal bomber spezzino. Agudelo parte in transizione, semina Lovric e appoggia per il compagno di squadra, sulla sua destra, al momento giusto. Il tiro di Nzola non lascia scampo a Silvestri e fissa il punteggio sul 2-2 finale.