Calcio: Under 21, 5 gol nel test contro l’Under 18, a segno anche Miretti e Casadei

Ottobre 12, 2023

Tirrenia, 12 ott. – (Adnkronos) – È finito 5-0 a favore della Nazionale Under 21 l’allenamento congiunto (tre tempi da 30′ ciascuno) che la squadra di Carmine Nunziata ha effettuato contro l’Under 18 di Daniele Franceschini nel Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Le reti sono state segnate da Fabio Miretti (9′), Cesare Casadei (13′), Gaetano Oristanio (26′), Marco Nasti (37′) e Sebastiano Esposito (74′). Un buon test per entrambe le squadre, con l’Under 18 che ha chiuso uno stage di quattro giorni e l’Under 21 che prosegue la preparazione al match di martedì a Bolzano (17.45, diretta Rai) contro la Norvegia e valido per le qualificazioni all’Europeo del 2025.

“Cercavamo delle risposte su alcune cose che abbiamo provato, e sono arrivate – le parole di Carmine Nunziata -. Ringrazio i ragazzi dell’Under 18 e Franceschini per averci dato la possibilità di giocare questa partita. C’è sempre da migliorare ma le indicazioni sono sicuramente interessanti. Abbiamo cercato di far mettere l’Under 18 con un sistema di gioco simile a quello utilizzato dalla Norvegia, e io ho cercato di dare spazio a tutti: qualcuno ha giocato meno, qualcuno di più, per cercare di arrivare a un livello di condizione analogo per tutti. Dispiace per le assenze di Colombo, Koleosho, Fazzini e per le condizioni fisiche non perfette di Bove, ma abbiamo tanti giocatori validi”.

“Per i ragazzi è stata una grande opportunità – ha aggiunto Franceschini -. Siamo un’unica famiglia e queste partite fanno crescere i ragazzi, oltre che essere un aiuto per l’Under 21. Per i nostri ragazzi è molto importante confrontarsi con giocatori più grandi che già calcano i campi di Serie A. Una partita utile per loro e per noi: la mentalità è capire che c’è una velocità diversa di pensiero e di palla. Quello dell’Under 21 è un grande gruppo, si respira un’aria positiva: in bocca al lupo ai ragazzi e a Nunziata per la partita con la Norvegia”.