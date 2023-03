Marzo 24, 2023

Backa Topola, 24 mar. -(Adnkronos) – La nazionale italiana Under 21 batte 2-0 i pari età della Serbia in un match amichevole disputato alla Tsc Arena di Backa Topola. A decidere la partita la doppietta di Mulattieri all’8′ e al 22′ della ripresa. Gli azzurri torneranno in campo lunedì 27 contro l’Ucraina in un altro incontro amichevole che si giocherà a Reggio Calabria.