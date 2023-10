Calcio: Under 21, Nunziata convoca 26 giocatori per il match con la Norvegia

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. – (Adnkronos) – Sono il portiere Filippo Rinaldi (Olbia), il centrocampista Alessandro Bianco (Reggiana) e l’attaccante Luca Koleosho (Burnley) le novità nella lista dei convocati di Carmine Nunziata per Italia-Norvegia, gara valida per le qualificazioni all’Europeo del 2025 e in programma martedì 17 ottobre alle ore 17.45 allo stadio ‘Druso’ di Bolzano. Dopo le due trasferte in Lettonia e Turchia – con l’Italia che ha conquistato un pareggio e una vittoria -, gli Azzurrini si preparano quindi all’esordio casalingo in una partita già importantissima, considerato che i pari età norvegesi hanno conquistato sei punti nei loro primi due impegni, segnando 14 gol senza subirne. L’Italia si radunerà nella serata di domenica 8 presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia e, la mattina seguente, svolgerà il primo allenamento. Nel pomeriggio di giovedì 12 è prevista un’amichevole contro la Nazionale Under 18, anch’essa impegnata in uno stage. Domenica 15, infine, è prevista la partenza per l’Alto Adige. Sarà la prima apparizione dell’Under 21 a Bolzano, città che ha già ospitato una partita della Nazionale Under 18 (Italia-Germania nel febbraio 2002) e due della Nazionale femminile: la prima contro l’Austria nel dicembre 1983, la seconda contro la Germania nel marzo del 2004.

Sono nove, invece, i precedenti a livello di Under 21 tra Italia e Norvegia, l’ultimo dei quali a giugno a Cluj (Romania) nella fase finale dell’Europeo, con il successo norvegese (1-0) che ha sancito l’eliminazione dell’Italia dalla competizione. Il bilancio complessivo è di quattro vittorie italiane, tre pareggi e due successi norvegesi. L’elenco dei convocati. Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio). Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen). Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari). Attaccanti: Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Luca Koleosho (Burnley) Marco Nasti (Bari), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).