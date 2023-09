Calcio: Under 21, Nunziata convoca 26 giocatori per Lettonia e Turchia

Settembre 1, 2023

Roma, 1 set. – (Adnkronos) – Con la doppia trasferta in Lettonia e Turchia si apre il nuovo ciclo della Nazionale Under 21, con in panchina Carmine Nunziata, reduce dal secondo posto al Mondiale Under 20 disputato tra maggio e giugno in Argentina. Gli Azzurrini iniziano il cammino che porterà alla fase finale dell’Europeo in Slovacchia, prevista per il 2025: nel Gruppo A, con l’Italia e oltre a Lettonia e Turchia, ci sono anche Irlanda, Norvegia e San Marino. Lettonia che, tra l’altro, ha già tre punti in classifica avendo battuto San Marino nel giugno scorso.

L’esordio dell’Italia in questo girone di qualificazione è in programma per venerdì 8 settembre a Jurmala (ore 16 italiane, le 17 locali), mentre il match contro la Turchia si giocherà martedì 12 alle 18.30 italiane (le 19.30 in Turchia) a Sakarya. Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta sui canali Rai. Se contro la Lettonia non ci sono precedenti, sono ben nove le sfide a livello di Under 21 tra Italia e Turchia, con sei successi azzurri – compreso quello nell’ultima partita disputata, nel novembre 2011, 2-0 grazie alla doppietta di Destro -, due pareggi e una vittoria della Turchia. La Nazionale Under 21 si radunerà nella serata di domenica 3 settembre al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia e, dal giorno successivo, inizierà a preparare il doppio confronto. Alle ore 14.30 di lunedì 4 è in programma anche la prima conferenza stampa di Carmine Nunziata da allenatore dell’Under 21.

L’elenco dei convocati. Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Gioele Zacchi (Giana Erminio); Difensori: Giorgio Cittadini (Monza), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Destiny Iyenoma Udogie (Tottenham), Mattia Zanotti (Sankt Gallen); Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Simone Panada (Sampdoria), Matteo Prati (Cagliari), Franco Heubang Tongya (Odense); Attaccanti: Marco Nasti (Bari), Lorenzo Colombo (Monza), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari), Francesco Pio Esposito (Spezia).