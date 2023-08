Calcio: Ventura, ‘Inter la più completa, bene la Juve a Udine ma non si cancellano 2 anni in 45”

Agosto 25, 2023

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – “L’Inter ha l’organico più completo. Due giocatori per ruolo. A centrocampo e in difesa Inzaghi può fare turnover senza veder calare il tasso tecnico. Sono andati via in molti, ma solo Brozovic e Onana erano titolari. Skriniar non giocava più, Lukaku non era di proprietà, Dzeko doveva fare i conti con l’età. Mentre Frattesi mi piace, Pavard è forte e punto su Arnautovic: può essere la sorpresa del campionato”. L’ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura individua nell’Inter la favorita del campionato. “La Juve senza le Coppe avrà tanti vantaggi perché risparmierà energie fisiche e nervose -aggiunge Ventura alla ‘Gazzetta dello Sport’-. Ma il vero tema è capire che Juve sarà… Perché se è quella degli ultimi due anni, incontrerà difficoltà anche senza le coppe, se invece è quella aggressiva e determinata del bellissimo primo tempo di Udine diventa una candidata al titolo. Ma siamo solo alla prima giornata e, con rispetto, non si cancellano due anni deludenti in 45 minuti”.