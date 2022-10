Calcio: via ai corsi per allenatore Uefa A e preparatore atletico

Ottobre 17, 2022

Firenze, 17 ott. – (Adnkronos) – Hanno preso il via questa mattina nelle aule di Coverciano due corsi, che per le prossime settimane riempiranno il programma del Centro Tecnico Federale e della Scuola Allenatori: sono stati infatti inaugurati oggi i corsi per allenatore Uefa A e per Preparatore atletico.

Il corso Uefa A rappresenta il secondo massimo livello formativo per un tecnico e la sua qualifica – ottenibile in caso di esito positivo degli esami finali – abilita a poter guidare tutte le squadre giovanili (Primavera inclusa), tutte le formazioni femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Il corso ha un programma didattico di 192 ore e le sue lezioni termineranno il prossimo 21 dicembre. Tra gli allievi figurano l’attuale collaboratore delle Nazionali giovanili maschili – e vicecampione europeo nel 2012 con la maglia azzurra – Emanuele Giaccherini, e la capitana della Nazionale femminile italiana di Beach Soccer, giunta seconda all’ultimo Europeo disputato a settembre sulla sabbia sarda, Sandy Iannella. Tra i componenti della ‘classe’ anche il vice allenatore di Mourinho alla Roma, Salvatore Foti; il vice di Palladino al Monza, Stefano Citterio, e il collaboratore di De Zerbi al Brighton, Marcello Quinto.

Di seguito, l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire le lezioni: Daniele Angellotti, Raffaele Biancolino, Luca Cacioli, Alessandro Caridi, Camillo Cascino, Massimo Cirillo, Stefano Citterio, Andrea Coppi, Gianluca Cristaldi, Stefano Diana, Marco Ferri, Salvatore Foti, Marco Franchi, Andrea Gardoni, Emanuele Giaccherini, Simone Greco, Cisco Guida, Sandy Iannella, Enrico Iodice, Iacopo La Rocca, Luca Laudisi, Davide Marselli, Vincenzo Melidona, Massimiliano Muraglia, Roberto Musso, Vania Peverini, Andrea Pierantoni, Vincenzo Platone, Fabio Prodosmo, Marcello Quinto, Diego Rognini, Andrea Romano, Calogero Sanfratello, Jacopo Sbravati, Massimiliano Sigolo, Andrea Solidoro, Massimo Spagnolli, Alfio Domenico Torrisi, Francesco Troise e Massimo Zucchini.

Per quanto gli aspiranti preparatori atletici, invece, si tratta del primo corso ad avere il nuovo programma didattico e le nuove indicazioni stabilite dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico: il corso, da questa edizione, si sviluppa intorno a 192 di lezione tra aula e campo e a partecipare possono essere esclusivamente tecnici già in possesso della licenza da allenatore Uefa C. In caso di esito positivo degli esami finali, agli allievi verrà rilasciata anche la ‘Licenza D’.

Di seguito, l’elenco completo degli allievi: Charalampos Atmatzidis, Alberto Bonacina, Domenico Bronzi, Marco Brun, Andrea Bruno, Andrea Callegaro, Edoardo Cardelli, Emanuele Castaldi, Daniel Conzatti, Amerigo Cornacchione, Ilario D’Agostino, Alessio D’Aloisio, Andrea De Macchi, Lorenzo De Martino, Riccardo De Michele, Stefano Del Grosso, Giovanni Di Pietro, Luigi Fadda, Alessandro Fiorentini, Fabio Flammia, Sergiu Laurentin Lucaci, Pasquale Materazzo, Michele Medri, Salvatore Mercurio, Gianluca Munitello, Carmine Palumbo, Pasquale Perna, Axel Pesce, Matilde Pompignoli, Marco Provenzano, Cosmo Pugliese, Sergio Quercia, Matteo Roman, Alberto Schirinzi, Fabrizio Testoni, Alessio Timperanza, Andrea Tonelli, Paolo Vallese ed Emanuele Vit.