Calcio: Vittorio Veltroni, ‘per Serie B playoff modello Nba e va cambiato rapporto con Tv’

6 Settembre 2024

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Se mi chiedete perché sono candidato è perché penso che ci siano i germi di un futuro possibile. Però bisogna avere il coraggio e avere l’ottimismo per andarselo a prendere. Il calcio ha delle opportunità di crescita e di successo, ma se nessuno si muove queste opportunità spariscono”. Lo ha detto Vittorio Veltroni, manager con ampia esperienza nello sviluppo tecnologico e nell’universo delle Telco, a Repubblica, in qualità di candidato alla presidenza della Serie B insieme al presidente uscente Mauro Balata e a Beppe Dossena.

“Il mio programma? La mia prima proposta per esempio è di creare al posto dei play off della serie B è un processo simile al Bubble tournament della Nba. Ossia un torneo organizzato in una sola location, con un villaggio all’interno di una città: crei una settimana di evento. Ne ho già parlato informalmente con i broadcaster e sarebbe una roba enorme, un valore per tutti. È un tentativo, lo provi e se funziona poi magari fai così anche la Coppa Italia. Poi a livello internazionale si potrebbe accarezzare l’idea di un torneo fra le tre migliori squadre della serie B francese della serie B spagnola, della serie B italiana e magari tedesca: un torneo da fare quando gli altri non giocano. Per uno spettacolo di questo tipo i soldi di private equity ci sono. Sarebbe una specie di Supercoppa di B europea. Una manifestazione del genere la fai itinerante, a Roma o a Milano, diventano un modo di tenere impegnate le infrastrutture altri 10 giorni. Ci vuole il coraggio di provare cose nuove. C’è tantissimo spazio per creare opportunità di crescita”, ha spiegato il manager.

“Diritti tv? C’è un tema generale: noi dobbiamo smettere come movimento calcio di vedere i licenziatari dei diritti tv come mucche da mungere e cominciare a vederli come partner per costruire valore. Altrimenti questo è un gioco che finirà male. A ogni giro investono una montagna di soldi e li costringi a lavorare in perdita: che il prodotto calcio sia in sofferenza lo stiamo vedendo. È troppo discontinuo fra Dazn e Sky. Più in generale, c’è tanto lavoro da fare sul prodotto, che alla fine è l’unica cosa che ti deve portare clienti”. Poi un passaggio sui rapporti tra le Leghe e la Figc. “La serie B e la serie A devono avere un filo diretto continuo, perché in realtà fanno parte dello stesso ecosistema e molto spesso il successo di uno dipende dal successo dell’altra. Dopodiché, la rappresentanza all’interno del mondo del calcio è importante quindi il rapporto con la Federcalcio deve e può migliorare, deve essere meno antagonistico, più di sistema”, ha concluso Veltroni.