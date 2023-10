Calcio: Wanda Nara, ‘Icardi sarebbe potuto andare in club che lo avrebbe pagato di più’

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. – (Adnkronos) – “Siamo diventati meno ingordi, io e Mauro. Quest’estate sarebbe potuto andare in un club che lo avrebbe pagato molto, molto di più, ma siamo rimasti a Istanbul, dove ci troviamo benissimo”. Così Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, in un’intervista a ‘Oggi’ dove risponde a chi sostiene che, da agente, avrebbe rovinato la carriera all’ex centravanti dell’Inter. “Gli ingaggi di Mauro sono ottimi. Abbiamo vissuto a Parigi e ora siamo a Istanbul: due città meravigliose. Sembro una sfascia-carriere?”. Sul fronte gelosia, soprattutto dopo le voci di un tradimento di lei con il rapper L-Gante, Nara afferma. “Mauro è tranquillo, conosce la mia serietà. Siamo una coppia più noiosa di quel che si legge, attaccatissimi l’uno all’altra. Per dire: Mauro è un pantofolaio, la sera non esce mai. Siamo forti, non ascoltiamo quello che dicono gli altri. Posso assicurare che non c’è stato nessun tradimento e non ci siamo mai separati… Sono strafelice di avere accanto un compagno, un amico, un papà serio come lui. Lo risposerei mille volte. E non ci lasceremo mai”.