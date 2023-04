Calcio: Wembley compie 100 anni, Infantino ‘posto unico nella storia’

Aprile 28, 2023

Londra, 28 apr. (Adnkronos) – Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha reso omaggio al “posto unico nella storia del calcio”, lo stadio di Wembley, mentre il leggendario stadio londinese celebra il suo 100° anniversario. “Wembley occupa un posto unico nella storia del calcio. Da quando è stato aperto per la prima volta nel 1923, ha ospitato un numero incalcolabile di eventi sportivi di livello mondiale ed è stato testimone di così tanti momenti iconici indimenticabili che è impossibile elencarli tutti”, ha dichiarato il presidente della Fifa in occasione del centenario. “Sono sicuro che nei prossimi 100 anni questo elenco continuerà ad espandersi ulteriormente e spero di poter essere presente per molti di questi momenti”.

Il centenario, che coincide con il 24° anniversario della morte di Sir Alf Ramsey, l’allenatore inglese vincitore del trofeo nel 1966, è un’altra pietra miliare nella storia dello stadio. Oltre a fare da sfondo alla drammatica finale del 1966, Wembley ha ospitato altre otto partite del torneo. Un tempo chiamata “la cattedrale del calcio” dall’icona brasiliana Pelé, Wembley sfoggia anche un pedigree olimpico. Ha ospitato le partite per la medaglia d’oro ai Giochi estivi del 2012 e del 1948, ed è stato anche lo stadio principale per questi ultimi campionati.