Febbraio 10, 2023

Roma, 10 feb. – (Adnkronos) – “I primi minuti in campo si stanno avvicinando”. Così su Instagram il centrocampista della Roma Georginio Wijnaldum. Il 32enne olandese non mette piede in campo dalla prima giornata di campionato contro la Salernitana. Poi il brutto infortunio in allenamento, seguito da un lungo e difficile recupero. Domani al Via del Mare contro il Lecce il possibile ritorno dell’olandese.