Calcio: Wijnaldum incerto sul futuro, ‘valuterò le opzioni, vorrei giocare’

Giugno 11, 2023

Roma, 11 giu. – (Adnkronos) – C’è ancora incertezza su quello che sarà il futuro di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista classe 1990 non verrà riscattato dalla Roma e farà ritorno al Paris Saint Germain, club proprietario del suo cartellino. “C’è incertezza e l’incertezza è fastidiosa anche per la mia famiglia – ha dichiarato l’olandese al quotidiano Algemeen Dagblad riguardo il suo futuro-. Non so se tornerò a giocare in Olanda, farò le mie scelte a sentimento ma al momento non ho preso nessuna decisione. Bisognerà vedere quali opzioni ci saranno durante il periodo di mercato, vorrei giocare perché sono due anni che non gioco molto”.

Non è stata una stagione particolarmente fortunata per Wijnaldum, che dopo due settimane dal suo arrivo nella Capitale ha rimediato una frattura della tibia in allenamento che lo ha costretto a stare fuori per tutta la prima parte di stagione. “Quando sei infortunato non ti senti più parte della squadra, ma dopo aver recuperato torni ad essere molto felice. Smaltito l’infortunio sono rientrato in modo graduale: ho iniziato giocando 10 minuti, poi 20 e sempre di più. Infine mi sono infortunato al bicipite femorale ed è stato davvero fastidioso”, ha concluso Wijnaldum.