Calcio: Xabi Alonso, ‘qui sto bene, contro Roma daremo tutto’

Maggio 17, 2023

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Futuro? Sono molto contento della squadra e del club, non penso al mio futuro. Mi concentro completamente su ciò che voglio. Ho parlato con tutti quelli che devono sapere ma comunque resterò qui”. Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League in cui affronterà la Roma. “L’andata è stata combattuta, domani ci aspettiamo un match simile. Sento energia positiva e mi piace l’umore della squadra, daremo tutto fino all’ultimo secondo perchè abbiamo la possibilità di andare in finale. I miei giocatori ora conoscono meglio la Roma e anche i rispettivi avversari nei loro ruoli. Anche questo può essere un aspetto importante. L’esperienza dell’andata ci sarà utile, ci vorrà un mix di intensità, passione ed attenzione difensiva. La Roma è una squadra forte, ma se diamo il massimo davanti i nostri tifosi possiamo farcela. È difficile entrare nella testa di Mourinho, ha una squadra forte. Il risultato lascia ancora margine per andare in finale. Se la gente in futuro parlerà ancora di questa sfida con la Roma, sarà il miglior ricordo per me. Siamo arrivati sin qui ma vogliamo di più”. Poi, l’allenatore spagnolo si rivolge a Florian Wirtz dicendogli: “Spero non sia la nostra ultima semifinale insieme, ma solo la prima”.