Calcio: Youth League, Milan batte 1-0 gli ucraini del Rukh Lviv e vola ai quarti

Milano, 28 feb. – (Adnkronos) – Per la prima volta nella sua storia il Milan vola ai quarti di finale di Youth League. Al Vismara, sotto gli occhi di Paolo Maldini, la formazione Primavera di Ignazio Abate ha battuto 1-0 gli ucraini del Rukh Lviv grazie al gol di Zeroli a 5 minuti dalla fine. Un risultato di prestigio per i rossoneri visto che il Rukh, che nel turno precedente aveva eliminato l’Inter ai rigori, era imbattuto in match ufficiali dal 24 settembre 2021. Il Milan ha sempre avuto il pallino del gioco in mano e ha chiuso il match senza concedere tiri in porta agli avversari. Il Rukh si è visto nell’area rossonera solo al 34° minuto con il gol di Panchenko annullato per fuorigioco. La squadra di Abate è riuscita a concretizzare la propria superiorità nel secondo tempo, siglando il gol vittoria con il colpo di testa del classe 2005 Kevin Zeroli su cross dalla destra di Bakoune. Il Milan affronterà ai quarti di finale la vincente di Atletico Madrid-Genk, in programma mercoledì 1 marzo.