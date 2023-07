Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Ripetiamo ancora una volta, oggi insieme al ministro dello Sport Abodi: l’orientamento sessuale non è una scelta, come non si sceglie l’etnia o qualsiasi altra condizione personale. Quindi nessuna ostentazione e nessuna scelta. Che fatica con questi…” Lo scrive su Twitter Alessandro Zan, deputato e responsabile Diritti della segreteria nazionale del Pd.