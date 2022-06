Calcio: Zanetti, ‘Dybala all’Inter? Se ne sta parlando, gli auguro il meglio per la carriera’

Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu. – (Adnkronos) – “Dybala all’Inter? Se ne sta parlando, sì. È un grande giocatore e sicuramente ci rappresenterà al Mondiale. Ammiro Paulo e gli auguro il meglio per la sua carriera”. Raggiunto in Argentina da D-Sports Radio, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, si esprime così sulla trattativa per portare Paulo Dybala in nerazzurro: “L’Inter si è contraddistinta per avere tanti sudamericani, soprattutto argentini. Vuole dire che i giocatori valgono e pure che il club ha fiducia negli argentini”, conclude Zanetti.