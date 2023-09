Calcio: Zanetti, ‘rinnovo Inzaghi dettato dalle sue qualità’

Settembre 8, 2023

Milano, 8 set. – (Adnkronos) – “Non è stata una scelta dettata solo dalla stabilità, ma dalle sue qualità. Il rinnovo conferma che Simone Inzaghi sta facendo un enorme lavoro. Con serenità e personalità, non ha mai avuto dubbi sulle sue qualità e sul suo progetto per l’Inter. Ha proseguito sulla sua strada e abbiamo riconosciuto le sue qualità dandogli questo rinnovo, che si è guadagnato e meritato con i trofei e con i risultati”. Così il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti, nel corso di un’intervista con ‘Marca’, in merito al rinnovo di contratto del tecnico Simone Inzaghi fino al 30 giugno 2025.