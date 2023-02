Calcio: Zaniolo in volo verso il Galatasaray, alle 19 l’arrivo a Istanbul

Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. – (Adnkronos) – Nicolò Zaniolo è in volo verso Istanbul, dove atterrerà verso le 19 per iniziare l’avventura con la maglia del Galatasaray. Il 23enne attaccante ha accettato la destinazione e la Roma è rimasta soddisfatta dell’offerta presentata dal club turco, nel quale militano volti noti che hanno collezionato molte presenze in Serie A: Muslera, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Mauro Icardi e Dries Mertens. Chiusura intorno ai 15 milioni + 7 di bonus, con un ingaggio per Zaniolo pari a 3,5 milioni di euro fino al 2027 e una clausola rescissoria di circa 35 milioni a scalare con una percentuale a favore della Roma del 10-15% sulla vendita. Il giocatore, lasciando l’albergo milanese in cui stava aspettando la chiusura della trattativa insieme agli agenti Busiello e Vigorelli, ha mandato un breve saluto ai microfoni di Sky Sport: “Un abbraccio a tutti, un saluto. Sono in partenza”. Zaniolo pubblica sui social l’immagine che lo ritrae in partenza per Istanbul, con le gambe incrociate, in attesa del decollo.