Calcio: Zanotti, Baldanzi e Faticanti dalle Finali Giovanili al sogno di vincere Mondiale Under 20

Giugno 10, 2023

Roma, 10 giu. – (Adnkronos) – C’è un filo lungo 5.028 chilometri che domenica 11 giugno unirà lo stadio del Conero di Ancona all’Estadio Único “Diego Armando Maradona” di La Plata: nelle Marche, alle ore 17, inizieranno le Finali Giovanili Tim con Roma-Spal (diretta Dazn e figc.it), prima delle due semifinali della fase finale a 4 dell’Under 18 Professionisti, mentre sei ore più tardi (ore 23, diretta Rai 2) andrà in scena l’ultimo atto del Mondiale Under 20 che, per la prima volta nella sua storia, vedrà in finale l’Italia, che affronterà i pari categoria dell’Uruguay. Tra le fila degli Azzurrini, guidati dal tecnico Carmine Nunziata, diversi ragazzi che negli anni passati sono stati grandi protagonisti proprio delle finali dei Campionati Giovanili organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc.

Partiamo dalla difesa e dalla fascia destra, con il classe 2003 Mattia Zanotti che, il 14 giugno 2018, vinse l’Under 15 Serie A e B con la maglia dell’Inter battendo 5-0 la Juventus, tra le cui fila c’era un certo Fabio Miretti (oggi in Under 21), allo stadio “Bruno Benelli” di Ravenna. Il calciatore nerazzurro, ai tempi compagno di squadra di Wilfried Gnonto (Leeds, oggi in Nazionale A), fu protagonista della quarta rete dei ragazzi allenati da Paolo Annoni (attuale allenatore dell’Under 17 dell’Entella) mentre la stagione successiva, in Under 16, perse, insieme a Cesare Casadei (arrivato in estate dal Cesena, dove giocava insieme a Samuel Giovane, Matteo Prati e Riccardo Turicchia), 4-3 in finale contro l’Empoli di Antonio Buscè che, il 15 giugno 2019, schierava nell’undici titolare Alessandro Fontanarosa, Duccio Degli Innocenti e Tommaso Baldanzi, quest’ultimo autore del momentaneo 1-0 azzurro (ancora una volta al “Benelli”).

Passando al centrocampo, i giallorossi classe 2004 Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli hanno vinto, nell’ordine, un campionato Under 15 Serie A e B (Milan-Roma 0-2, 13 giugno 2019), una Supercoppa Under 15 (Roma-Piacenza 5-1, 15 giugno 2019) e un campionato Under 17 Serie A e B (Roma-Genoa 3-1, 29 giugno 2021). In occasione di quest’ultimo successo, Faticanti e Pisilli ebbero sul loro attuale compagno di nazionale: il rossoblù, classe 2005, Luca Lipani che disputò la finale, svoltasi ancora una volta al “Benelli”, sotto età. In attacco, infine, come non menzionare un altro 2005: Francesco Pio Esposito, fratello minore di Salvatore dello Spezia e Sebastiano del Bari (autore quest’ultimo di una tripletta in una finale Under 17: Roma-Inter 1-3, 20 giugno 2019 a Ravenna), che, il 21 giugno 2022, perse 3-2 la finale dell’Under 17 contro il Bologna ad Ascoli. Ieri protagonisti delle Finali Giovanili, domani a giocarsi un titolo mondiale.