Calcio: Zaratti (Avs), ‘allarme molto grave, ridisegnare modello’

30 Settembre 2024

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Le recenti indagini sugli affari illeciti delle curve interiste e milaniste sono l’ennesima prova degli intrecci tra mafie, tifoserie e società sportive. L’allarme è ormai suonato, come ha sottolineato anche il Procuratore antimafia Melillo. Non si tratta di mele marce da isolare, come vorrebbe il ministro Salvini ma di connessione da scardinare per ridisegnare l’intero modello del calcio”. Lo afferma Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali di Montecitorio, primo firmatario di una proposta di legge per promuovere l’azionariato popolare nella società sportive sul modello tedesco.