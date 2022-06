Calcio: Zerbin, ‘esordio in Nazionale un onore, non me lo aspettavo’

Giugno 7, 2022

Cesena, 7 giu. (Adnkronos) – “Il mio è stato un percorso lungo e molto tortuoso, ma sono contento di essere qua: è un onore, non me lo aspettavo. Due anni fa ero in questo stadio ma in Serie C, essere qui con la nazionale è un sogno che si avvera”. Sono le parole di Alessio Zerbin alla Rai dopo il debutto con l’Italia nella vittoria contro l’Ungheria in Nations League per 2-1. “E’ un momento che ancora non riesco a godere a pieno. Mancini mi ha detto di essere me stesso e di divertirmi, la cosa principale. Sono migliorato tanto in fase di realizzazione, si sono visti i progressi, prima facevo un po’ fatica. Con il Napoli c’è stata una trattativa lunga ma la fiducia di Giuntoli è stata grande, da parte mia credo di averlo ripagato nel miglior modo possibile”.