Calcio: Zidane, ‘ho ancora la fiamma per continuare ad allenare’

Giugno 19, 2022

Parigi, 19 giu. (Adnkronos) – Zinedine Zidane dice di avere ancora la “fiamma” per continuare la sua carriera da allenatore, nonostante un anno fuori dai giochi dopo la sua partenza dal Real Madrid. Il francese ha lasciato il Santiago Bernabeu per la seconda volta alla fine della stagione 2020-21, dopo aver guidato il club a una tripletta di vittorie in Champions League durante il suo primo mandato in carica e vinto 11 trofei in tutto durante la sua permanenza. Da allora Zidane è stato collegato a una serie di ipotesi, anche nel suo paese d’origine, dove è stato dato come il favorito per succedere a Mauricio Pochettino alla guida del Paris Saint-Germain, così come essere il possibile successore di Didier Deschamps a capo della Nazionale francese dopo il Qatar 2022.

Con il tecnico del Nizza Christoph Galtier pronto a prendere le redini del Parc des Princes, Zidane deve continuare ad attendere. Ma l’ex vincitore della Coppa del Mondo, che compie 50 anni questo mese, spera di tornare in panchina senza dover saltare direttamente a qualsiasi lavoro che si renderà disponibile. “Voglio continuare”, ha detto a Telefoot. “Ho ancora questa fiamma. Il calcio è la mia passione. Ma ho 50 anni e sono soddisfatto. Sono felice, e questa è la cosa più importante”.

Zidane ha anche affrontato il tema del suo famigerato colpo con la testa nella finale di Coppa del Mondo su Marco Materazzi in Germania 2006, che lo ha visto espulso con la Francia che ha perso contro l’Italia ai rigori. “Non sono orgoglioso di quello che ho fatto, ma fa parte del mio viaggio”, ha riflettuto. “Anche nella vita di una persona, non tutto è fatto alla perfezione”.