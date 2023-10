Calcio: Zoff, ‘Inghilterra bel test, gli azzurri hanno le qualità per vincere a Wembley’**

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. – (Adnkronos) – “La Nazionale inglese sarà un bel test per gli azzurri. Sono convinto che abbiamo le qualità per giocarci la partita alla pari e anche per vincere l’incontro”. Lo dice all’Adnkronos la leggenda del calcio italiano Dino Zoff alla vigilia del match di Wembley tra gli azzurri e l’Inghilterra, valido per le qualificazioni a Euro 2024. “Spesso si commette l’errore di equiparare la Premier League e la nazionale inglese -aggiunge Zoff-. La Premier è il campionato migliore al mondo ma quella del ct Southgate non è altrettanto forte”. Zoff non si sbilancia negli elogi dell’astro nascente del calcio inglese: Jude Bellingham. “Ha doti notevoli ma deve ancora dimostrare tanto, come è normale che sia a vent’anni. Aspettiamo qualche anno prima di paragonarlo ai grandi campioni del calcio”.