Calcio: Zoff, ‘l’importante era andare agli Europei, in Germania faremo bene’**

Novembre 21, 2023

Roma, 21 nov. – (Adnkronos) – “La qualificazione è stata complicata ma la cosa più importante era andare agli Europei, ora che ci siamo tolti la paura di non andare in Germania penso che la squadra farà sempre meglio. Agli Europei ci saranno squadra più attrezzate ma sono convinto che faremo bene”. Così all’Adnkronos la bandiera del calcio italiano Dino Zoff all’indomani della qualificazione degli azzurri di Luciano Spalletti ai campionati europei di Germania 2024. “La certezza della nostra Nazionale si chiama Luciano Spalletti, è un ottimo allenatore con grandi capacità di leadership”, sottolinea il capitano dell’Italia campione del mondo nel 1982 che non è preoccupato dalla mancanza di un bomber. “I gol arriveranno, non importa che ci sia uno che all’Europeo faccia 5-6 reti ma più giocatori in grado di segnare e noi li abbiamo”.