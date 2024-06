Calciomercato Milan, Zirkzee sempre più vicino

11 Giugno 2024

Roma, 11 giu. – (Adnkronos) – Il Milan continua a lavorare per chiudere in tempi brevi l’arrivo in rossonero di Joshua Zirkzee. L’attaccante del Bologna, designato dalla dirigenza come il sostituto di Giroud, si è avvicinato al Milan, riporta Sky Sport, con la novità che riguarda il possibile arrivo in Italia del suo agente, Kia Joorobchian.

Proprio a Milano potrebbe esserci l’incontro decisivo per tentare di trovare l’intesa sulla questione commissioni: 15 milioni quelli richiesti dall’entourage dell’attaccante del Bologna e che il Milan continua a ritenere troppi.

Intanto, con il viaggio nel weekend a Londra del responsabile dell’area tecnica Moncada, il Milan si è tutelato con Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, che piace anche al Napoli, con 24 gol in campionato ha contribuito alla qualificazione del Girona in Champions League. Le condizioni economiche, qualora il Milan volesse, permettono ai rossoneri di poter chiudere l’operazione.