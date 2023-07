Caldo: Fratoianni, ‘governo perde ancora tempo, ministri imbarazzanti’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Non c’è alcun dubbio: nella propaganda su cose fasulle e nell’occupazione di ogni centimetro di potere e di qualunque apparato dello Stato sono davvero dei fuoriclasse. Ma quando i ministri del governo Meloni devono affrontare la realtà e dare risposte efficaci e tempestive sono imbarazzanti”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Sull’emergenza caldo sui luoghi di lavoro, che già troppi morti e malori hanno visto in questi giorni, la ministra Calderone e la destra prendono tempo e perdono tempo. Hanno ragione le organizzazioni sindacali a protestare e a chiedere un cambio di marcia”.

“Questo ritardo infinito non va bene – prosegue il leader di SI – perché servono provvedimenti immediati ed efficaci, ma così non è ancora. Come al solito la destra sta da una parte: e non certo – conclude Fratoianni – dalla parte dei più fragili e deboli”.