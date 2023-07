Caldo: Fratoianni, ‘governo si occupi di emergenza non solo a far guerra a toghe’

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Il nostro Paese è attraversato in questi giorni da un’ondata incredibile di caldo, e nei prossimi giorni saranno raggiunti livelli di temperatura mai visti in Italia. Già nei giorni scorsi a Lodi un lavoratore ha perso la vita stramazzando in un cantiere stradale. Ed è inaccettabile che sia avvenuto, cosi come è inaccettabile che si possano ripetere tragedie come questa”. Così, in una nota, Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Capisco che questo è il governo dei climafreghisti, – prosegue l’esponente rossoverde – ma di fronte a una situazione così eccezionale c’è bisogno di iniziative eccezionali anche a tutela dei lavoratori più a rischio, così come stanno chiedendo organizzazioni sindacali e associazioni dei medici. Cosi come le Asl e gli ospedali si stanno attrezzando in queste ore, occorre che il governo con i ministri competenti e i servizi ispettivi si attivino perché sia tutelata la salute dei lavoratori”.

“Deve essere previsto ad esempio – conclude Fratoianni – che nelle ore più calde e torride delle prossime giornate siano evitate le attività lavorative in quei settori più a rischio, e che siano comunque attivate tutte le precauzioni del caso. Oltre che a interessarsi di magistrati e di inchieste il governo Meloni può dare risposte su questo in tempi rapidi?”.