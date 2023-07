Caldo record, allerta Usa per 113 milioni di persone: in Death Valley saranno 53 gradi

Luglio 15, 2023

Washington, 15 lug. (Adnkronos) – Una “pericolosa” ondata di caldo investirà questo weekend gli Stati meridionali e occidentali degli Stati Uniti. “Non sottostimate l’impatto del caldo”, avverte oggi il National Weather Service, diffondendo un’allerta che vale per un terzo degli americani, vale a dire 113 milioni di persone che abitano dalla Florida alla California, fino allo stato di Washington.

A Phoenix, in Arizona, si prevede che la temperatura raggiungerà i 43 gradi centigradi per il 16esimo giorno consecutivo, mentre nella Death Valley in California – uno dei posti più caldi della Terra – si prevede una temperatura di 53 gradi.

“Un’ondata di caldo estremamente pericolosa colpirà gli stati occidentali questo weekend, e alcuni posti del sud degli Stati Uniti” si legge in un tweet del servizio meteorologico che ricorda come l’eccessivo caldo sia nella maggioranza degli anni “la principale causa di morti legate alle condizioni meteorologiche”. Secondo le stime del Cdc ogni anno negli Stati Uniti muoiono circa 700 persone a causa del caldo.