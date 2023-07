Caldo record in Italia, in Lombardia martedì 18 luglio fino a 37 gradi

Luglio 17, 2023

Milano, 17 lug. (Adnkronos) – Caldo record in Italia con massime in aumento in Lombardia, dove domani martedì 18 luglio sono previsti fino a 37 gradi. Al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, seguiranno passaggi di velature e cumuli sui rilievi. Le precipitazioni saranno assenti, salvo isolati acquazzoni pomeridiani sui rilievi, più probabili sui settori retici e prealpini orientali. Le temperature minime saranno stazionarie, le massime in lieve aumento: in pianura valori minimi tra 20°C e 25°C, massimi tra 31°C e 36-37°C, lo zero termico è in risalita fino a 5.000-5.200 metri. I venti saranno deboli o al più moderati a tratti prevalentemente da ovest in pianura, in montagna deboli o moderati in montagna dai settori meridionali. Possibile rinforzo della ventilazione in serata sulle fasce alpina, prealpina e l’alta pianura. Il disagio da calore forte in pianura e fondivalle.

Mercoledì 19 luglio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per velature in pianura, a tratti irregolarmente nuvoloso sui rilievi per formazione di cumuli. Previsti rovesci pomeridiani e serali su Alpi e Prealpi, anche a carattere temporalesco, con possibile interessamento della pianura orientale a sera. Le minime sono stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura le minime si aggireranno intorno a 23°C, mentre le massime intorno a 34 °C. Lo zero termico a metà giornata sarà attorno a 4.400 metri. I venti in pianura saranno deboli o moderati a tratti da ovest e nordovest, in montagna fino a forti in quota dai settori occidentali e settentrionali. Disagio da calore ancora forte in pianura e nei fondivalle.

Giovedì 20 luglio al mattino poco nuvoloso a ovest, irregolarmente nuvoloso ad est, poi ovunque irregolarmente nuvoloso. In tarda mattinata aumenta la probabilità di rovesci sparsi sui settori orientali della regione, poi circoscritti ai rilievi; in serata possibile peggioramento, con temporali diffusi anche in pianura, ma la previsione è ancora incerta. Le temperature minime e massime sono in calo. Lo zero termico a metà giornata si troverà tra 4.000 e 4.400 metri. I venti in pianura deboli o a tratti moderati prima da est, poi da nord-nordest, in montagna moderati meridionali in successivo indebolimento e rotazione da nord. Il disagio da calore sarà in diminuzione ovunque.