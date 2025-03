Calipari: mercoledì alla Camera il ricordo del funzionario a 20 anni dalla morte

3 Marzo 2025

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Mercoledì prossimo, 5 marzo, la Camera ricorderà la figura di Nicola Calipari, il funzionario di Polizia in servizio al Sismi morto venti fa a Baghdad durante l’operazione per la liberazione della giornalista Giuliana Sgrena rapita in Iran. La commemorazione avrà luogo in Aula intorno alle 17, dopo l’informativa del Governo sulle politiche per l’occupazione femminile prevista per le 16.15.