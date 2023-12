Camera: 15 dicembre Concerto Natale con Coro Antoniano e Santa Cecilia

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Ci saranno circa 400 bambini ad assistere, venerdì 15 alle 16, nell’Aula della Camera dei deputati, al “Canto di Natale per la pace”, il concerto – promosso dal presidente Lorenzo Fontana- che vedrà esibirsi il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano, che quest’anno festeggia i 60 anni dalla fondazione, e il Coro di Voci Bianche dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. L’evento, condotto da Tiberio Timperi, sarà trasmesso su Rai1, a cura di Rai Parlamento, sabato 23 dicembre alle 11.20 e sulla webtv della Camera.

Il programma prevede in apertura l’esecuzione dell’Inno nazionale, il saluto del presidente Fontana e l’esibizione del Coro dell’Antoniano. Successivamente Maria Vittoria, bambina di dieci anni con disabilità, che sogna di fare la giornalista, intervisterà Timperi. Al termine entreranno nell’emiciclo le Voci bianche di Santa Cecilia. I cori saranno intervallati dalla lettura di alcuni versi da parte del conduttore: il primo è tratto da un testo relativo all’episodio storico della Tregua di Natale del 1914, il secondo da Giuseppe Ungaretti.

“Venerdì 15 –sottolinea Fontana- apriremo le porte a tanti bambini, che sono i cittadini del domani e la speranza di pace in un mondo funestato dalle guerre. Sono sempre i benvenuti. Accoglierli alla Camera sarà il modo migliore per celebrare l’arrivo del Natale. Li ringrazio per la loro presenza e con loro ringrazio l’Amministrazione della Camera, la Rai e soprattutto i grandi protagonisti di questo concerto: i giovanissimi coristi e Maria Vittoria, a cui va il mio abbraccio particolare”.