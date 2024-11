Camera: accordo in capigruppo, slitta esame in aula di Dl flussi e separazione carriere

13 Novembre 2024

Roma, 13 nov (Adnkronos) – Accordo in capigruppo sul calendario dell’aula della Camera delle prossime settimane. Il Dl flussi sarà all’esame di Montecitorio da lunedì 25 novembre dalle 12 con la fiducia e il voto finale il 26 con ipotesi seduta notturna. La separazione delle carriere approderà in aula il 29 novembre, mentre la Pdl sulla Corte dei conti è stata spostata a dicembre. La conseguenza di questa organizzazione dei lavori è che non ci saranno sedute di commissione nel week end.

“Con la volontà di tutti si è rimesso ordine non un calendario complicato -ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga-. E’ stato ristabilito il principio che non ci può essere un calendario forzato su provvedimenti rilevanti e che non ci sia intasamento”. La capigruppo di Montecitorio ha anche stabilito che Ddl concorrenza sarà in aula da lunedì 25 novembre al mattino e poi il 27 con il voto finale in settimana.