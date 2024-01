Camera: alle 15 Question time con Piantedosi, Tajani, Calderoli, Ciriani, Santanchè, Lollobrigida

Gennaio 10, 2024

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde a una interrogazione sulle iniziative in relazione agli eventi accaduti in occasione della recente commemorazione dei fatti di via Acca Larentia. Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulla priorità della presidenza italiana del G7 e iniziative volte a promuovere la stabilità a livello internazionale in relazione agli attuali scenari di crisi; sulle iniziative, anche in sede europea, volte a ristabilire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso; sulle iniziative per un piano di azione di carattere diplomatico, anche in raccordo con l’Ue sulla situazione in Medio Oriente.

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a garantire la continuità del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nell’ambito dell’attuazione dell’autonomia differenziata.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione –rivolta al ministro per le Infrastrutture e trasporti– sulla promozione di un’indagine amministrativa alla luce di recenti notizie di stampa relative ad inchieste giudiziarie su appalti Anas .

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, risponde a una interrogazione sulla concorrenza nell’ambito delle concessioni demaniali marittime e delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.

Il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, risponde a interrogazioni sulle iniziative a tutela della salute pubblica e del diritto all’informazione a seguito dell’autorizzazione da parte della Commissione europea della commercializzazione dei prodotti contenenti farine di insetti; sulle iniziative volte a migliorare la gestione delle emergenze in agricoltura e a garantire aiuti tempestivi al settore, anche in considerazione degli interventi a favore del comparto previsti dalla legge di Bilancio per il 2024; sulle misure a sostegno del settore della pericoltura.